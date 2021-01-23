عاجل.. السيسى: بنهاية 2021 «مش هتلاقوا عربة قديمة على السكة الحديد»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن قطاع السكة الحديد يتم رفع كفاءته وميكنته، موضحًا أنه وجه بأن لا يكون هناك قطار قديم على السكة الحديد ولكن لظروف كورونا سيتم تأجيل ذلك إلى نهاية 2021، معلقًا: "مش هتلاقوا عربة قديمة على السكة وابقوا حاسبونى على كلامى".





ورد المهندس كامل الوزير وزير النقل، قائلا: "بحلول ديسمبر 2021 لن يكون هناك عربة قديمة على السكك الحديدية". وأوضح السيسى، أنه بنهاية العام لن يكون هناك عربة أو جرار قديم، إضافة إلى تطوير المحطات. جاء ذلك خلال كلمة للرئيس، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت.

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