عاجل .. رئيس الوزراء: 515 مليار جنيه تكلفة المشروع القومى لتطوير القرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية يأتى ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفًا: "مكناش نقدر نبدأ فيه إلا قبل تمهيد الأرض وتنفيذ البنية الأساسية".





وأضاف مدبولى، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن المشروع يمس حياة 58 مليون مواطن مصرى بتكلفة 515 مليار جنيه. وأوضح رئيس الوزراء، أنه جرى حصر القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، وهناك توجيه رئاسى بالعمل مع المجتمع المدنى لتنفيذ المشروع.

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