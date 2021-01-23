رئيس الطائفة الإنجيلية: نعتز بتضحيات أبطال الشرطة ودورهم الوطني في حماية أمن مصر

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري؛ بمناسبة عيد الشرطة المصرية التاسع والستين.
وجاء في نص برقية التهنئة للرئيس: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة التاسع والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري خالص التهنئة بهذه الذكرى التي نفخر بها جميعًا، والتي نتذكر بها تضحيات أبطال الشرطة ودورهم الوطني في حماية أمن مصر، ونعتز بنجاح قوات الشرطة المصرية الباسلة وتطلعها الدائم لمستقبل مشرق، يحقق حلم الأجيال في وطن يسوده الأمن والاستقرار".
كما أرسل أيضًا رئيس الطائفة الإنجيلية، ببرقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة، مشيدًا "بالدور الوطني الشجاع لرجال الشرطة في الدفاع عن عزته وكرامته الوطنية"، مؤكدًا "اعتزازه وتقديره الكبير لدورهم العظيم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص".
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