نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية تطالب الحكومة بتفعيل قانون "السايس" بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، استمرار تواجد السايس حتى هذه اللحظة على مستوى الجمهورية، بالرغم من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميا بقانون “السايس”، مؤكدة على أن القوانين لم تنفذ على أرض الواقع بدون عقوبات صارمه وتشديد الرقابة من قبل الحكومة.

وأشارت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، إلى أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون "السايس ومنادي السيارات" هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس، بالإضافة إلى منع الفوضى الموجودة الآن ويقنن الوضع الحالى لهم، ولكن وفقا لما يتم مشاهدته يوميا فعدم تطبيق القانون ساهم في كثرة تواجدهم فى جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبرى أو باقي المحافظات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من القانون تنص على أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، وهذا لم يحدث بالفعل، مما يجعل المواطنين أكثر عرضا الابتزاز السايس.

وطالبت البرلمانية، الحكومة بسرعة التحرك لتطبيق وتفعيل قانون السايس على أرض الواقع، حتى لا يستيقظ الجميع على كارثه مجتمعيه، مشيرة إلى ان تقنين الأوضاع المخالفة هو أمر صحي ويقضي على الأعمال العشوائية وما يشوبها من تصرفات تقع تحت طائلة القانون.