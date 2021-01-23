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رئيس الوزراء يُهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

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أحمد جودة - القاهرة - ارسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيد محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 الذي يوافق يوم 25 يناير.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في برقيته، عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أنها ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصريّ العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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