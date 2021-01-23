عاجل.. السيسى: العالم ينظر إلينا باندهاش بسبب كورونا.. كلها جنود من الله

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الحكومة والشعب والمجتمع المدنى والمسؤولين والشرطة عليهم التعاون من أجل تطوير القرى، مضيفًا: "كل اللى موجود إيده معانا، ولازم يكون لكل قرية شبابها يقف معانا وإحنا بنطور القرية".





وأضاف السيسى، خلال كلمة له على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، أن إطلاق المشروع سيكون خلال الشهر المقبل، مضيفًا: "أتمنى المنافسة بين هيئة المجتمعات والهيئة الهندسية، وعايز أشوف 26 مركزا زى الكتاب ما بيقول، والدكتور مصطفى مدبولى هيكون مسؤول عن الـ24 مركزا الأخرى". وأشار السيسى، إلى أن مصر من الدول التى ينظر لها العالم باندهاش بسبب موضوع كورونا، معلقًا: "متندهشوش كلها جنود من عند الله".

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