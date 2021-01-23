عاجل.. السيسى: يجب الاهتمام بـ مشكلة النمو السكانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمة له على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، أن الدولة لم تترك التعليم سواء عام أو جامعى، مضيفًا: "لما تسألونى عن التعليم أسألكم عن تنظيم النسل".
وتابع: "إذا طالبتونى بكل شئ هطالبكم بحاجة واحد بس هى الزيادة السكانية أخبارها إيه، ده موضوع لازم نهتم بيه على مستوى الدولة، والله العظيم بكل الجهد الجبار مش قادرين نوصلكم إحساس حقيقى، النمو السكانى مش هيدينا الفرصة دى".
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