جدة - نرمين السيد - وكشفت الهيئة أن المقابلات تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2021/02/15 فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم علية إدخال الرقم القومى الخاص به من خلال الموقع الرسمى لها.
كما نوهت الهيئة أنه على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى الخاصة به يوم المقابلة، وفى حالة وجود أى خطأ بالبيانات يتم الرجوع إلى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة الإدارية تعلن مواعيد مقابلات المتغيبين عن دفعة 2017 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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