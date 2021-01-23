رئيس تضامن النواب عن مشروعات السيسى: بشائر خير وفجر أمل

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عبد الهادى القصبى، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من المشروعات الإنتاجية الضخمة فى جميع الاتجاهات والتى تحقق الاكتفاء الذاتى، وتمكننا من التصدير للخارج وهو ما يعنى تلبية احتياجات المصريين فى السوق المحلى ويضبط الميزان التجارى، ويقلل الفجوة ما بين التصدير والاستيراد، وهو ما يخدم الاقتصاد المصرى.





وأضاف القصبى، فى بيان له منذ قليل، أن تلك المشروعات الضخمة، التى يفتتحها الرئيس تفتح المجال لفرص عمل جديدة والتى توظف طاقات الشعب المصرى فى الإنتاج والتطوير، متابعا: لذا ما نشاهده هو بشائر خير داعمة للمنتجين والمبدعين فى مصرنا الجديدة وفجر أمل ندعو الله من خلاله أن يحفظ بها مصر والمصريين.

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