عاجل.. السيسى: قطار أكتوبر – أسوان يختصر الرحلة إلى 4 ساعات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن "قطار أكتوبر - أسوان، بعملوا لأهلى بدل ما يبيتوا فى القطار، وزمن الرحلة هيكون 4 ساعات فقط، بس القطار القديم لم أغفله، إحنا بنعمل دولة جديدة".





وأضاف السيسى، خلال كلمة له على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، أن مشروع قطار السخنة إسكندرية والعلمين، تقدم له تحالفان، أحدهما قال إن تكلفته 19 مليار جنيه والآخر 10 مليارات جنيه، مضيفًا: "أنا رفضت نعمله بالتمن ده، والرقم اللى حطيته ربنا حققه". وتابع: "قدرنا نعمل قدر كبير من المشروع بفضل شركاتنا، فيه شركات فى مصر كبرت ونمت من الشغل اللى اتعمل فى السنوات الماضية، ولسة إحنا شغالين".

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