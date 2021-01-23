سفير مصر فى طوكيو يلتقى المستشار الخاص لرئيس الوزراء اليابانى

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء الإشادة بالمستوى المتميز، الذى تتسم به العلاقات بين مصر واليابان، وكذا استعراض أوجه التعاون العديدة التى تغطى مختلف المجالات، ومن بينها المتحف المصرى الكبير والشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم EJEP.

أضاف السفير المصرى أن الرئاسة المشتركة لكل من السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اليابانى السابق لقمة "تيكاد" التى انعقدت باليابان فى أغسطس 2019 كان لها الأثر الأكبر فى خروج القمة بنتائج إيجابية أضافت أبعاداً جديدة على أشكال التعاون بين مصر واليابان وأفريقيا، وكذلك تدعيم علاقات التعاون الثنائى المصرية اليابانية.

تطرق الاجتماع أيضاً إلى الجهود الحثيثة التى بذلتها السفارة فى طوكيو بالتنسيق والتعاون مع الجهات اليابانية المعنية من أجل التوصل إلى قرار نفاذ المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق اليابانى اعتباراً من نوفمبر الماضي، حيث أعرب السفير عن عزمه تكثيف مساعى البعثة من أجل السماح بإدخال المزيد من المنتجات المصرية إلى اليابان.

وفى هذا الإطار أعرب المسئول اليابانى عن تقديره الشديد للجهود التى بذلتها السفارة فى هذا الصدد، مؤكداً على ترحيبه بالتعاون فى مجال زيادة الصادرات المصرية إلى اليابان.