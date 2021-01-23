عاجل.. السيسى عن مراكز تجميع الألبان: من حق المصريين الحصول على منتج جيد

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمة له على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، أن الدولة ستدفع تكلفة الشهادة، التى تساوى 50 ألف جنيه لمركز تجميع الألبان للدخول إلى العالمية، لإعطاء منتج جيد سواء سيتم استخدامه بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أن من حق المصريين الحصول على منتج جيد.