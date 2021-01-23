عاجل.. السيسى: الانتهاء من تطوير الريف المصرى فى 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمة له على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت: "كل الناس، قادة الجيوش والمناطق والشعب الهندسية والفرق مدعوين ومسؤولين عن تطوير القرى، والمشروع سيتم الانتهاء منه بفضل الله خلال 3 سنوات، ليتم حل مشكلة الريف فى مصر". وتابع: "هنحل مشاكل الريف كلها مرة واحدة، هنشيل خطوط الكهرباء ونعملها أرضى ونحسن كفاءة شبكة الكهرباء".

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