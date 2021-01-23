لقاء سفير مصر في طوكيو مع المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني

التقى سفير مصر في اليابان، أيمن كامل، مع Minoru Kihara، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني، حيث أعرب الأخير عن تهانيه على النجاح الذي أحرزته مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد المقامة حالياً، مشيراً إلى أن ما تحقق يعد نموذجاً يُحتذى به في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الأولمبية في طوكيو خلال الصيف القادم.
تناول اللقاء الإشادة بالمستوى المتميز الذي تتسم به العلاقات بين مصر واليابان، وكذا استعراض أوجه التعاون العديدة التي تغطي مختلف المجالات، ومن بينها المتحف المصري الكبير والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم EJEP.
أضاف السفير المصري أن الرئاسة المشتركة لكل من السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الياباني السابق لقمة "تيكاد" التي انعقدت باليابان في أغسطس 2019 كان لها الأثر الأكبر في خروج القمة بنتائج إيجابية أضافت أبعاداً جديدة على أشكال التعاون بين مصر واليابان وأفريقيا، وكذلك تدعيم علاقات التعاون الثنائي المصرية اليابانية.
تطرق الاجتماع أيضاً إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها السفارة في طوكيو بالتنسيق والتعاون مع الجهات اليابانية المعنية من أجل التوصل إلى قرار نفاذ المنتجات الزراعية المصرية من الموالح إلى السوق الياباني اعتباراً من نوفمبر الماضي، حيث أعرب السفير عن عزمه تكثيف مساعي البعثة من أجل السماح بإدخال المزيد من المنتجات المصرية إلى اليابان. وفي هذا الإطار أعرب المسئول الياباني عن تقديره الشديد للجهود التي بذلتها السفارة في هذا الصدد، مؤكداً على ترحيبه بالتعاون في مجال زيادة الصادرات المصرية إلى اليابان.
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