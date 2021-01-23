الحكومة: 21 مليار جنيه حجم الدعم المقدم للمصدرين المصريين فى 2020

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارا جديدا ضمن سلسلة "رقم صحيح"، حول جهود الحكومة لتنمية الصادرات المصرية ومساندة المصدرين المصريين. وأوضح أنه وفقا لوزارة المالية؛ بلغ حجم الدعم المقدم للمصدرين المصريين نحو 21 مليار جنيه خلال عام 2020. كما أكدت وزارة المالیة على نجاح المبادرات الرئاسية والحكومية الهادفة لدعم المصدرین وكان آخرها حصول 1069 شركة على مستحقات مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات خلال نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٠. ووصل إجمالي الدعم لأكثر من ٢١ مليار جنيه خلال ٢٠٢٠ لدعم المصدرین المصریین. ويعكس الإقبال الكبير على تلك المبادرات نجاح الجهود الحكومية لتلبية طلبات المصدرین ومساندتهم لزيادة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

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