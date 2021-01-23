الرئيس السيسى يفتتح بعد قليل مشروع الفيروز للاستزراع السمكى شرق بورسعيد

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى في شرق بورسعيد والذى يعد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قد أكد أن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.