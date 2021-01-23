رئيس الوزراء: إنشاء شبكة سكة حديد جديدة تصل لـ 2000 كيلو متر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء، تخطى 500 مليار جنيه، وأصبح هناك فائضا فى إنتاج الكهرباء بالدولة المصرية، وتربط مصر حاليا مع كل الدول المجاورة لتصدير الكهرباء، لتصبح مصر مركزا لتصدير الطاقة الكهربائية للدول المحيطة.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالى قال مدبولى، فى كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية فى شرق بورسعيد بحضور الرئيس السيسى: "كان توجيه الرئيس أن يكون هناك جامعة حكومية فى كل محافظة، وبالفعل تحقق هذا وآخر جامعة فى البحر الأحمر ستدخل الخدمة فى خلال هذا العام، وجنبا إلى ذلك كان التوجيه بإنشاء شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية التى تأخذ بالتكنولوجيات والعلوم الحديثة التى يتحرك إليها العالم، ومصر تنشئ 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية جديدة بتكلفة 150 مليار جنيه.. وبالفعل دخل عدد من هذه الجامعات الخدمة خلال هذا العام، مثل الجلالة وسلمان والعلمين، والباقى سيدخل الخدمة تباعا اعتبارا من العام المقبل".

وأوضح رئيس الوزراء، أنه فيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعى، فتم بذل حجم كبير من العمل فى إنشاء 80 ألف فصل جديد حتى نستوعب الزيادة السكانية الكبيرة بالدولة، وتم إدخال مجموعة من المدارس الجديدة لتطوير المدارس الحكومية مثل مدارس النيل واليابانية حتى تقدم خدمة للأسر المتوسطة والتى تريد التعليم باللغات".

وأردف: "فى مجال الصحة كانت المبادرات التى أطلقها الرئيس مثل 100 مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية ومبادرة صحة المرأة والكشف عن الأمراض فى المدارس والجامعات وإنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل التى تطبقها الدولة وتحاول المدة تطبيقه خلال 10 سنوات بدلا من 15 سنة وتعمل وفقا لمنهجية لتغطية كل المواطنين فى مصر".