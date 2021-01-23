نجح رجال الحماية المدنية والأجهزة المعنية في استخراج مصاب من تحت أنقاض المنزل المنهار بمنطقة أبو راضي بمدينة المحلة فى محافظة الغربية. وجارى البحث عن 10 مفقودين تحت أنقاض المنزل الذي تعرض للانهيار اليوم السبت. كما انتقل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والأجهزة الأمنية لمكان الحادث.
وكان تعرض منزل مكون من 4 طوابق، اليوم السبت، للانهيار على سكانه بمنطقة أبو راضي بمدينة المحلة فى محافظة الغربية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية إلى مكان الحادث للبحث عن المصابين والمفقودين اسفل الأنقاض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استخراج مصاب والبحث عن 10 آخرين تحت أنقاض عقار المحلة المنهار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.