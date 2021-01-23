استخراج مصاب والبحث عن 10 آخرين تحت أنقاض عقار المحلة المنهار

نجح رجال الحماية المدنية والأجهزة المعنية في استخراج مصاب من تحت أنقاض المنزل المنهار بمنطقة أبو راضي بمدينة المحلة فى محافظة الغربية. وجارى البحث عن 10 مفقودين تحت أنقاض المنزل الذي تعرض للانهيار اليوم السبت. كما انتقل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

وكان تعرض منزل مكون من 4 طوابق، اليوم السبت، للانهيار على سكانه بمنطقة أبو راضي بمدينة المحلة فى محافظة الغربية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية إلى مكان الحادث للبحث عن المصابين والمفقودين اسفل الأنقاض.