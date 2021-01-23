الرئيس السيسى: القضاء على كافة المشاكل فى الريف المصرى خلال 3 سنوات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تتعامل بشفافية في مختلف القضايا قائلا: "مشكلة الزيادة السكانية أو غيرها.. التعامل بشفافية ونعرض عليكم كل شيء .. والافتتاحات تكون فرصة للاطلاع على هذه المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مختلف الجهود".

وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة بورسعيد، أن المشروع القومى لتطوير القرى يهدف إلى الحفاظ عليها وتطويرها بشكل كامل وكذلك الحفاظ على الترع، مطالبا من قادة الجيش والأفرع المشاركة في هذا المشروع المهم".

وتابع الرئيس السيسى: "الهدف خلال 3 سنوات بشكل بفضل الله أنه يتم حل مشكلة الريف المصرى.. والمرحلة الأولى عندنا 1500 قرية و11 ألف تابع.. من فضلك انتبه والتوابع: مناطق عشوائية عبارة عن منازل صغيرة بجوارها بعضها.. وخلال 3 سنوات يتم حل كل مشاكل الكهرباء مرة واحدة.. ونعمل على تحسين كفاءة الكهرباء في الريف".