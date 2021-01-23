الرئيس السيسى: العالم ينظر لمصر باندهاش بسبب التعامل مع كورونا.. "ماتندهشوش.. كلها جنود لله"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العالم ينظر إلى مصر بسبب التعامل مع أزمة كورونا باندهاش، قائلا: "ماتندهشوش.. كلها جنود لله سبحانه وتعالى.. وربنا لا يسلط علينا جنوده".

جاء ذلك خلال كلمته على هامش افتتاح عددا من المشروعات القومية فى شرق بورسعيد ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تتعامل بشفافية في مختلف القضايا قائلا: "مشكلة الزيادة السكانية أو غيرها.. التعامل بشفافية ونعرض عليكم كل شيء .. والافتتاحات تكون فرصة للاطلاع على هذه المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مختلف الجهود".

وأضاف الرئيس السيسى ، أن المشروع القومى لتطوير القرى يهدف إلى الحفاظ عليها وتطويرها بشكل كامل وكذلك الحفاظ على الترع، مطالبا من قادة الجيش والأفرع المشاركة في هذا المشروع المهم".

وتابع الرئيس السيسى: قائلا "الهدف خلال 3 سنوات بشكل بفضل الله أنه يتم حل مشكلة الريف المصرى.. والمرحلة الأولى عندنا 1500 قرية و11 ألف تابع.. من فضلك انتبه والتوابع: مناطق عشوائية عبارة عن منازل صغيرة بجوارها بعضها.. وخلال 3 سنوات يتم حل كل مشاكل الكهرباء مرة واحدة.. ونعمل على تحسين كفاءة الكهرباء في الريف".