ربنا قدرنا.. السيسي: كان عندنا مشاكل في كل قطاع في مصر ومحدش كان يقدر ينهيها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كانت لدينا مشاكل في كل قطاع في مصر، مضيفا: "الناس قالت محدش يقدر ينهيها لكن الله أعاننا، ولو اللي بيتعمل في مصر بشركات مش مصرية هندفع أضعاف ومسبناش قطاع غير لما اشتغلنا فيه".

وأضاف الرئيس: "إحنا ما بنبعش الوهم للناس، وبالنسبة لقطاع السكة الحديد، لدينا فيه أزمة لكن نعمل على رفع كفاءة السكة والمحطات ثم المعدات والجرارات وكان كلامي مع كامل الوزير إنه لن يكون هناك قطار قديم على السكة لكن كورونا منعت ذلك ، وفي ديسمبر ٢١ لن يكون هناك عربة قطار قديمة على الطريق وهدفنا إن قطاع السكة الحديد يكتمل في نهاية العام".



وأشار إلى أن هناك جهدا وفكرا نعمل به ونحقق بسببه يوميا تقدما.

وقال الرئيس: "كل الناس مدعوة ومنهم التنفيذيين داخل المحافظة وكل قادة الجيوش والمناطق والشعب الهندسية مسئولة معانا عن مشروع تطوير القرى".