الفيروز للاستزارع السمكى.. الفلاحين: المشروع يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الاستزراع السمكى شهد قفزة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإن الهدف الأساسي من مشروع الفيروز للاستزراع السمكى هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتصدير الفائض عن الحاجة المحلية.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن إنتاج مصر حاليا من الاستزراع السمكي يقارب 2 مليون طن سنويا.
وأوضح أن مصر الأولى بين الدول العربية وقارة أفريقيا فى الاستزراع السمكى والسادسة على مستوى العالم.
وأشار عبد الرحمن أبو صدام إلى أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويساهم في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، كما أنه يوفر آلاف من فرص العمل، ويساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويوفر العملة الصعبة جراء تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المشروع بموقعه المتميز يساهم في الاستفادة القصوى من الموارد المحلية واستغلال الخبرات الموجودة في المنطقة.
وأشار إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المشروع في هذا التوقيت بمثابة هدية للمصريين أثناء احتفالهم بعيد الشرطة وثورة 25 يناير ويؤكد المضي قدما نحو التنمية والازدهار.
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