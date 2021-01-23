الفلاحين: الشعب المصري صحح مسار 25 يناير في 30 يونيو

وجه حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين خالص التهنئة والتحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة وللشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول ذكري عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وقال أبوصدام في بيان له اليوم السبت :"انه يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع الفلاحين أن أوجه خالص التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الشرطة المبارك وثورة 25 يناير المجيدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري العظيم ".

واردف نقيب الفلاحين اننا في هذا اليوم الخالد نتذكر تضحيات رجال الشرطة الباسل وتضحياتهم الجليلة من أجل امن واستقرار وطننا الغالي كما نتذكر شهداء الوطن من رجال الشرطة وشباب مصر الاوفياء الذين خرجوا لرفعة هذا الوطن وتصحيح الأوضاع .

وتابع قائلا :"نتعلم من الأخطاء التي وقعوا فيها لنكمل معا مسيرة العطاء والإنتاج لنصل إلى المكانة التي نحلم بها جميعا وتستحقها مصرنا الغالية".

وأوضح عبدالرحمن ان الشعب المصري اثبت قدرته علي تصحيح مساره بخروجه في الثلاثين من يونيو لتعديل الأوضاع واستراد زمام الأمور والعودة إلي طريق التنمية والازدهار يدا واحده بخطي ثابته رافضين كل دعاوي المتربصين للوقيعه بين الشعب وشرطته وقواته المسلحة ضاربين أروع الأمثلة في القدرة على تخطي جميع العقبات والتمييز بين الطيب والخبيث .

واختتم أبوصدام بيانه بدعوة جموع الفلاحين للالتفاف حول قائد مصر العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي والتمسك بالوحدة الوطنية وعدم السماح للأعداء والمغرضين بتعكير الصفو العام

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