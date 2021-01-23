السيسي يكشف تفاصيل مشروع الـ 1500 قرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مشروع الـ 1500 قرية سوف يتم من خلال تطوير مراكز كاملة بالقرى الموجودة والتوابع حتى تكون متطورة بشكل كامل.

ولفت الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة بورسعيد:، إلى أن تطوير القرى لا يتوقف على هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الكهرباء فقط، بل يحتاج إلى حشد كل الطاقة وليس فقط المجتمع المدني أو الحكومة ولكن نحتاج إلى المواطنين أيضًا.

تطوير القرى المصرية

وقال السيسي: "القرى هيكون ليها شكل تانى خالص، هنوفر الصرف الصحي بشكل كامل وشبكة طرق كاملة، وبقدر الإمكان ووفق متطلبات الناس، المحاور والطرق الرئيسية داخل القرى أو التي ترتبط ببعضها سوف يتم رصفها بشكل كامل، وتطوير مياه الشرب، وخدمات ثانية كثير".

وأوضح الرئيس السيسي، أن هذه المشروعات سوف تساهم في توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز، والاستفادة من الصناعة المحلية وهذا الأمر في الاعتبار لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصري في ظل ظروف كورونا.

تطوير العشوائيات

وقد أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بتطوير المدن المصرية والمناطق العشوائية، وتوفير إسكان بديل لكافة المواطنين، حتى يتم القضاء على المناطق العشوائية سواء الموجودة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

ونوه رئيس الوزراء، أنه جار إنشاء 500 ألف وحدة على مستوى 23 محافظة، وإزالة بعض المناطق لتوفير سكن حضاري لائق لتغيير وجه العمران المصري، لافتًا إلى أنه جارى إنشاء 500 ألف وحدة جديدة، "تطوير العمران القائم – سكن كل المصريين".