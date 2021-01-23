موعد مباراة ريال مدريد اليوم والتشكيل المتوقع

تقام اليوم السبت مباراة ريال مدريد امام فريق ألافيس ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءًا من ضمن منافسات الجولة ال20 في بطولة الدوري الأسباني وتذاع عبر قناة بي أن سبورتس.

ويسعي فريق ريال مدريد الفوز اليوم علي فريق ألافيس وحصد الثلاث نقاط بعد خسارته في آخر مواجهة واهتزار مستوي الفريق في اخر مواجهاته، حيث يرغب الملكي العودة للصدارة لترتيب الدوري والفوز به هذا الموسم ،حيث حصد بطولة الدوري الأسباني اخر نسخة الموسم الماضي وخروج غريمة التقليدي برشلونة من المنافسة علي بطولة الدوري ويعتبر هو حامل اللقب في السنوات الأخيرة والاكثر تتوجاً بالدوري الأسباني علي جميع الفرق الأسبانية.

تشكيل ألافيس المتوقع

تشكيل ريال مدريد المتوقع

في حراسة المرمي :فيرناندو باتشيكوروبين دوارتي ، فلوريان ليجين ، فيكتور لاجوارديا ، تشيمو نافارولويس ريوخا ، رودريجو باتاليا ،توماس بينا ، مارتين أجيريجابيرياإدجار مينديز ،خوسيلو.في حراسة المرمي:تيبو كورتوافيرلاند ميندي،سيرخيو راموس ، رافائيل فاران ، داني كارباخالتوني كروس ، كاسيميرو،لوكا مودريتشإيدين هازارد ، كريم بنزيما ،لوكاس فاسكيز

وقد أعلن النادي الملكي في بيان مقتضب إن "ريال مدريد يعلن أن مدربنا زين الدين زيدان أظهر نتيجة إيجابية حيث إصيب بفروس كورونا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي إصابة زيدان عقب مباراة فريقه مع ديبورتيفو ألافيس والتي يغيب عن قيادتها اليوم ، حيث يسعى ريال مدريد إلى تعويض خيبة الخروج من بطولة كأس الملك على يد فريق من الدرجة الثالثة الأسبوع الحالي ،ويأمل في تقدم مستوي مميز في مبارياته المقبلة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق ريال مدريد كان امام فريق ألكويانو والتي انتهت بنتيجة 2/1 والمباراة التي شهدت خسارة الملكي وتراجع ترتيبة في جدول المباريات.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني ويمتلك في رصيدة 37 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق،بينما يحتل فريق ألافيس المركزال17 والذي يمتلك في ترتيب الدوري 18 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق ،و يغيب عن ريال مدريد لاعب الفريق ناتشو فيرنانديز للإصابة بفيروس كورونا ورودريجو للإصابة في أوتار الركبة.