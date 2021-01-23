سر التاسعة يتصدر التريند وجماهير الأهلي تعلق "عايزين سر العاشرة"

تصدر الفيلم الوثائقي "سر التاسعة" تريند تويتر بعد ساعات من عرضه أمس عبر شاشة قناة الأهلي في التاسعة من مساء اليوم. وعرض الفيلم رحلة الأهلي خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي والتي حصد خلالها أميرته السمراء التاسعة عبر تاريخه. وقُسم الفيلم إلى فصول: الفصل الأول: محاولة جديدة

والذي عرض كيفية تحول الأهلي من الخروج في نصف نهائي البطولة التي سبقتها، إلى الدخول في هذه البطولة بشغف الحصول عليها والعبور من الدور التمهيدي على حساب كل من اطلع بره السوداني بنتيجة 13-0 ذهابا وإيابا، وعلى حساب كانو سبورت بدور ال32 بنتيجة 6-0، ذهابا وإيابا. وعرض كيف مر الأهلي بمرحلة تغيير الجهاز الفني أكثر من مرة حتى وصلل للاستقرار مع السويسري رينيه فايلر. الفصل الثاني: مجموعة تقيلة

والذي عرض من خلاله المجموعة الصعبة التي وقع بها الأهلي بصحبة كلا من النجم الساحلي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزامبي، والتي صعد الأهلي مهنا بصعوبة بالغة ومن عقر دار الهلال السوادني بالخرطوم، في أحداث صعبة عرضها الفيلم لأول مرة. جميعا نتذكر أحداث الشغب التي حدثت أثناء وبعد المباراة التي انتهت بتعادل الأهلي مع الهلال بنتيجة 1-1، وخروج الهلال، وصعود الأهلي لدور الثمانية، ثانيا مع النجم الساحلي. وعرض الفيلم مشاهد من محاولة الأمن للاعبين أثناء قذف الجماهير للحجارة وزجاجات المياه، وكيف حاوطهم رجال الأمن السودانيين بالدروع حتى استطاعوا الخروج من أرض الملعب.



وكان يمكن أن يتم تسميته بـ "رد الاعتبار" حيث عرض الفصل كيفية الثأر الكروي الذيحصل عليه الأهلي، بعدما صعد لدور نصف النهائي على فريق صن داونز الذي هزم الأهلي بخماسية نظيفة في الموسم الذي سبقه. ذكر جميع اللاعبين عن سعادتهم عندما عرفوا وقوع القرعة على صن داونز لكي يستطيعوا رد الاعتبار، وكشف بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز، والحالي للأهلي، عن نظرته لسبب صعود الأهلي هذا الموسم. وقال موسيماني أن الأهلي احترم صن داونز وقتها عن ذي قبل، وهو الأمرالذي لم يكن موجود في مباراة الخماسة، وأضاف بيتسو أن جماهير الأهلي كان لها يد كبيرة في شحن اللاعبين للفوز، وأكد على أن جماهير الاهلي أكبر وأشد حماس من جماهير صن داونز. الفصل الرابع: كورونا

والذي حكى اللاعبين فيه كيفية تخطيهم لتلك الفترة الصعبة، وكيفية وجودهم في عزل إجباري لمدة زادت عن الثلاثة أشهر، وكيف كانوا يتدربون بالبيت حتى لا يفقدوا لياقتهم البدنية. الفصل الخامس: عهد موسيماني

سرد الفيلم خلاله كيفية تعاقد الأهلي مع موسيماني، مدرب الفريق الذي أقصاه الأهلي وهو صن داونز، وكيف استكاع موسيماني الإندماج مع الأهلي بسرعة لأنه كان يعرف كل شيء عن النادي الأهلي حتى أرقام اللاعبين وأسماءهم. وحكى موسيماني عن كيفية خطفه للفوز من الوداد في المغرب بنصف النهائي، بالرغم من أنه لم يفز على الوداد بالمغرب من قبل أثناء قيادته لصن داونز. الفصل الأخير : القاضية ممكن

والذي سرد عن فرحة لاعبي وجماهير الأهلي بالحصول على التاسعة التي استعصت على الأهلي لمدة سبع سنوات، وكيف استطاع تحقيقها في مباراة عصيبة أمام غريمه التقليدي الزمالك في النهائي الشهير.

ودشنت جماهير الأهلي "هاشتاج" سر التاسعة ليتصدر تويتر، وكعادة جماهير الأهلي، المتلهفة دائما للبطولات، وجهت رسالة للاعبيه بأنها تنتظر فيلم عن البطولة العاشرة.

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