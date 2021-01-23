ريهام عبد الغفور تتصدر "التريند" بسبب قصة زواجها من طبال

ريهام عبد الغفور، الفنانة المصرية التي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء حوارها مع الدمية الشهير "أبلة فاهيتا" على قناة "أون".

ريهام عبد الغفور تكشف سبب رفض والدتها لزواجها

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور العديد من التفاصيل عن حياتها الشخصية، لافتة إلى أن والدتها كانت رافضة بشكل قاطع لزواجها من رجل الأعمال شريف الشوبكي وهو مصري ألماني ووالدته ألمانية، وذلك بسبب عزفه على الطبلة في شبابه.

وأشارت ريهام، إلى أن ابنها الأكبر يبلغ من العمر 19 عاما ويدرس الإخراج والتصوير في إحدى الجامعات في الخارج، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن يدرس داخل مصر ولكنه فضل السفر للخارج وقررت ألا تقف في طريق طموحه.

مقلب ريهام عبد الغفور في والدتها

بادرت ريهام عبد الغور بعمل مقلب في والدتها، وأتصلت بها وأخبرتها أنها قررت الانفصال عن زوجها بسبب اكتشافها خيانته لترد عليها والدتها أنها ستموت لو انفصلت عن زوجها.

لفتت ريهام، إلى أن والدتها تدعى فاطمة واسم الشهرة "شمعة"، لتمازحها الدمية الشهير "أبلة فاهيتا" بسبب اسم الشهرة.

آخر أعمال ريهام عبد الغفور

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور لتصوير مسلسلها الجديد الذي من المقرر أن يتم عرضه في رمضان 2021، والذي يحمل اسم "قصر النيل"، حيث يشاركها البطولة الفنانة دينا الشربيني، أحمد مجدى، عمر السعيد، سامى مغاورى، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت.

الجدير بالذكر، أن كان آخر أعمال ريهام عبد الغفور حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتى عرضت على قناة dmc وحققت نجاحًا كبيرًا، وشاركها البطولة كلًا من مصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد كبير من شباب الوسط الفني.