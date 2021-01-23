أبرز تصريحات السيسي اليوم في افتتاح مشروع الفيروز

الرئيس عبد الفتاح السيسي- ارشيفية
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العديد من المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليًا لرفع وتحسين جودة الحياه، وتطرق إلى التطورات الحالية في قطاعات عدة منها التعليم، والسكة الحديد، والمشروعات العمرانية وغيرها.
أبرز تصريحات السيسي اليوم
أكد السيس حديثه خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة بورسعيد، أن الدولة تعمل حاليًا على تحسين قطاع الكهرباء، وغيرها من القطاعات المختلفة.
واستطرد السيسي قائلًا: "احنا مش بنبيع الوهم للناس.. والوهم ده منعرفوش.. وبعد حل المسألة.. بنطور ونحسن.. والرقم الكبير لتجاوز المشكلة".
تطورات السكة الحديد
أما عن قطاع السكة الحديد، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "النقاش مقبول ونحترمه ونقدره.. قطاع السكة الحديد حاليا حوالى 10 آلاف كيلو.. وعلينا النظر إلى هذا القطاع قبل تطويره".
وتابع: "الدولة لم تترك هذا القطاع.. تم البدء فى ميكنة وكهربة الخطوط.. وتطوير المحطات والمعدات مثل الجرارات والعربات وغيرها.. ومع ظروف كورونا .. ومع نهاية 2021 لن نجد عربة على السكة الحديد قديمة".
تطوير قطاع التعليم في مصر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تسعى في العديد من الاتجاهات في آن واحد من أجل مستقبل وحياه أفضل لكل المصريين، قائلًا: "بسمع بقى.. فين التعليم من التطوير.. احنا مش سايبين حاجة.. وشغالين في كل حاجة.. ولما تسالونى عن التعليم.. أنا اسالكم عن تحديد النسل".
وأضاف رئيس الجمهورية: "الدولة تعمل في تطوير مجال التعليم بشكل متوازن مع كل حل المشاكل والقضايا الأخرى.. ومع بداية الفترة كان يتقال ركز مع التعليم.. وهل ينفع نصرف كل الموارد على التعليم فقط؟!.. نعمل على كل القطاعات.. والدولة المصرية وفق ظروفها تحتاج إلى العمل فى كل القطاعات.. لو طالبتنى كل شئ هطالبك بشئ واحد.. "النمو السكانى اخباره ايه".
أبرز تصريحات السيسي اليوم
تطوير القرى المصرية
وقال السيسي: "القرى هيكون ليها شكل تانى خالص، هنوفر الصرف الصحي بشكل كامل وشبكة طرق كاملة، وبقدر الإمكان ووفق متطلبات الناس، المحاور والطرق الرئيسية داخل القرى أو التي ترتبط ببعضها سوف يتم رصفها بشكل كامل، وتطوير مياه الشرب، وخدمات ثانية كثير".
وأوضح الرئيس السيسي، أن هذه المشروعات سوف تساهم في توفير فرص عمل للمقاولين المحليين داخل هذه المراكز، والاستفادة من الصناعة المحلية وهذا الأمر في الاعتبار لتحسين وتشجيع الاقتصاد المصري في ظل ظروف كورونا.
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