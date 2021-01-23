أبرز تصريحات السيسي اليوم في افتتاح مشروع الفيروز

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العديد من المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليًا لرفع وتحسين جودة الحياه، وتطرق إلى التطورات الحالية في قطاعات عدة منها التعليم، والسكة الحديد، والمشروعات العمرانية وغيرها.

أبرز تصريحات السيسي اليوم

أكد السيس حديثه خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة بورسعيد، أن الدولة تعمل حاليًا على تحسين قطاع الكهرباء، وغيرها من القطاعات المختلفة.

واستطرد السيسي قائلًا: "احنا مش بنبيع الوهم للناس.. والوهم ده منعرفوش.. وبعد حل المسألة.. بنطور ونحسن.. والرقم الكبير لتجاوز المشكلة".

تطورات السكة الحديد

أما عن قطاع السكة الحديد، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "النقاش مقبول ونحترمه ونقدره.. قطاع السكة الحديد حاليا حوالى 10 آلاف كيلو.. وعلينا النظر إلى هذا القطاع قبل تطويره".

وتابع: "الدولة لم تترك هذا القطاع.. تم البدء فى ميكنة وكهربة الخطوط.. وتطوير المحطات والمعدات مثل الجرارات والعربات وغيرها.. ومع ظروف كورونا .. ومع نهاية 2021 لن نجد عربة على السكة الحديد قديمة".

تطوير قطاع التعليم في مصر