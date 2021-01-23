عاجل .. الهيئة الهندسية: الانتهاء من تنفيذ محطة صرف بحر البقر فى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروع تنمية محور قناة السويس أحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها، ويهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، لتحويل المنطقة لمركز لوجستى.





وأضاف الفار، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أنه جرت إقامة بنية تحتية من شبكات كهرباء ومياه وغاز طبيعى واتصالات للمشروع. وأوضح، أنه جار رفع كفاءة كوبرى الفردان بتكلفة 1.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ فى محطة صرف بحر البقر تقدر بـ65%، وسيتم الانتهاء منها فى 30 يونيو المقبل.

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