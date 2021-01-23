جهاز الخدمة الوطنية: مشروعات المزارع السمكية توفر المنتجات بأسعار مناسبة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أمين، خلال كلمة له على هامش افتتاح الرئيس السيسى مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، أن مشروعات المزارع السمكية تحقق عدة أهداف أهمها توفير الأسماك للسوق المحلى بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى الاستفادة من مكانة مصر الجغرافية، وإتاحة العديد من فرص العمل.

وأشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى أن الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء يمثل 57%، حيث يشرف الجهاز اليوم بافتتاح عدة مشروعات، منها افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية 13 ألف طن سنويا.