ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كانت معلومات وردت لضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، دون ترخيص، كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.

وبمداهمة الثلاجة المذكورة، عثر على 1.5 طن لحوم مستوردة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، معدة للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

بينما جرى ضبط 6 أطنان و39 كيلو جرام دواجن مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مجهولة المصدر، ولا يوجد عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وذلك بحوزة سائق.

وتبين من تقرير اللجنة المرافقة للمأمورية وجود تغير في الخواص الطبيعية للدواجن واللحوم المضبوطة من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

تحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.