عاجل.. السيسى: نتحدث عن مشروعات ضخمة.. وحريصون على كل نقطة مياه فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، أن محطة معالجة بحر البقر ستوفر 6 مليون متر فى اليوم لزراعة 400 ألف فدان، مضيفًا: "ده تغيير لحياة الناس وبناء مجتمعات جديدة".

وأشار إلى أن محطة الحمام ستقوم بعمل معالجة ثلاثية لتكون المياه صالحة لزراعة من 500 إلى 600 ألف فدان خلال عامين، مضيفًا: "بنتكلم فى مشاريع ضخمة".

وداعب الرئيس، الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى قائلًا: "مغلبنى فى المياه بس بنعمله اللى هوا عايزه، لأنه حريص على كل نقطة مياه فى مصر، وتعظيم المتاح حتى يتم معالجة النمو السكانى وزيادة الطلب على المياه".