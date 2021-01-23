زيارة استثنائية لـ نزلاء السجون بمناسبة أعياد الشرطة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر منح جميع السجناء "زيارة استثنائية" على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 2021/1/26 وحتى الأحد 2021/2/25.





وأوضحت أن ذلك يأتى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ69، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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