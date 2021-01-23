وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر العاشر لـ ”اتكلم عربي” مع أبناء المصريين في...

الأطفال المشاركون يرددون أغنية "قالوا إيه" للصاعقة.. ويبعثون رسائل للضباط والجنود في مصر

السفيرة نبيلة مكرم تقدم الشكر لأولياء أمور الأطفال لتحدثهم باللغة العربية معربة عن سعادتها بانتمائهم لوطنهم

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات المعسكر العاشر لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في دولتي فرنسا وبلجيكا، اليوم السبت عبر تطبيق "زووم"، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا.

وخلال معسكر اليوم، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين ووجهت الشكر لفريق مؤسسة "ويل سبرنج" على الجهود المبذولة في تنظيم المعسكرات، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المعسكرات لأبنائنا بالخارج يهدف لتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة ودعوتهم للتمسك بهويتهم الوطنية وليس فقط التحدث باللغة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi

ولمن يرغب في التفاعل بفيديوهات داعمة للمبادرة عبر منصة "تيك توك"، يمكن أن يشارك بهاشتاج (اتكلم عربي) على الرابط التالي:

‏https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/