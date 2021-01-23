ننشر الاستمارة الخاصة بإعارات المعلمين التي أعلنت عنها الوزارة

تساؤلات كثيرة يريد المعلمين الراغبين في تقديم طلب الإعارة التي أعلنت عنها الوزارة منذ أيام الإجابة عليها ، وذلك من حيث الأوراق المطلوبة و الأسئلة، والإجابة عليها بإستمارة التقديم ، وننشر صور لاستمارة الاعارة والأوراق المطلوبة بداخلها .
وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وآليات اختيار المعلمين المصريين للإعارة لبعض الدول العربية.
وتتخلص الضوابط في الآتي:
1- يجب أن يكون المتقدم مقيدًا علي درجة مالية بموازنة التربية والتعليم.
2- قضاء 36 شهرًا علي الأقل في التربية والتعليم من 2017-10- 1 بشرط أن يكون العامان الأخيران بنفس المحافظة المتقدم منها في أول أكتوبر للعام الذى تتم فيه الإعارة.
3- ألا تزيد سن المعلم وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية عن 50 عاما، والمعلمون المتقدمون للدول الناطقة بغير العربية، والوظائف الإشرافية والموجهين 56 عاما في 2020-10-1.
4- بالنسبة للذكور يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أما الإناث موافقة الزوج أو الوالد صريحة ومعتمدة من جهة رسمية علي سفرها بمفردها دون أطفال، وتكون سارية طوال مدة الإعارة.
5- عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومي سارية، صورة من جواز سفر حديث معتمدة.
6- عدد 3 صور شخصية حديثة، 2 دمغة نقابة مهن تعليمية.
7- ختم الاستمارات والصور الشخصية بشعار الجمهورية من المدرسة التى يعمل بها أو الإدارة.
8- صورة طبق الأصل للمؤهلات الدراسية الحاصل عليها المتقدم للإعارة.
9- شهادة صحية من مستشفي حكومي للخلو من الأمراض والعاهات الجسدية الظاهرة.
10- توريد 30 جنيهًا في خزينة الإدارة بإيصال 123 + صورة الإيصال، بالنسبة للإداريين إحضار صحيفة أحوال معتمدة.
11- تقرير العامين السابقين "كفء" 2017-2018 وصورة معتمدة.
12- صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة من الإدارة.
13- دوسية بلاستيك بكبسولة لحفظ أوراق المتقدم.
14 - شرط إتقان إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.
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