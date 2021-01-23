ننشر الاستمارة الخاصة بإعارات المعلمين التي أعلنت عنها الوزارة

تساؤلات كثيرة يريد المعلمين الراغبين في تقديم طلب الإعارة التي أعلنت عنها الوزارة منذ أيام الإجابة عليها ، وذلك من حيث الأوراق المطلوبة و الأسئلة، والإجابة عليها بإستمارة التقديم ، وننشر صور لاستمارة الاعارة والأوراق المطلوبة بداخلها .

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وآليات اختيار المعلمين المصريين للإعارة لبعض الدول العربية.

وتتخلص الضوابط في الآتي:

1- يجب أن يكون المتقدم مقيدًا علي درجة مالية بموازنة التربية والتعليم.

2- قضاء 36 شهرًا علي الأقل في التربية والتعليم من 2017-10- 1 بشرط أن يكون العامان الأخيران بنفس المحافظة المتقدم منها في أول أكتوبر للعام الذى تتم فيه الإعارة.

3- ألا تزيد سن المعلم وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية عن 50 عاما، والمعلمون المتقدمون للدول الناطقة بغير العربية، والوظائف الإشرافية والموجهين 56 عاما في 2020-10-1.

4- بالنسبة للذكور يشترط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أما الإناث موافقة الزوج أو الوالد صريحة ومعتمدة من جهة رسمية علي سفرها بمفردها دون أطفال، وتكون سارية طوال مدة الإعارة.

5- عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومي سارية، صورة من جواز سفر حديث معتمدة.

6- عدد 3 صور شخصية حديثة، 2 دمغة نقابة مهن تعليمية.

7- ختم الاستمارات والصور الشخصية بشعار الجمهورية من المدرسة التى يعمل بها أو الإدارة.

8- صورة طبق الأصل للمؤهلات الدراسية الحاصل عليها المتقدم للإعارة.

9- شهادة صحية من مستشفي حكومي للخلو من الأمراض والعاهات الجسدية الظاهرة.

10- توريد 30 جنيهًا في خزينة الإدارة بإيصال 123 + صورة الإيصال، بالنسبة للإداريين إحضار صحيفة أحوال معتمدة.

11- تقرير العامين السابقين "كفء" 2017-2018 وصورة معتمدة.

12- صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة من الإدارة.

13- دوسية بلاستيك بكبسولة لحفظ أوراق المتقدم.

14 - شرط إتقان إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.