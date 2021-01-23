رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يكشف تفاصيل المزرعة السمكية بشرق بورسعيد

قال اللواء أمين على، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الجهاز يساهم فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مختلف المجالات بالدولة المصرية.

أضاف على، فى كلمته على هامش افتتاح عددا من المشروعات القومية فى شرق بورسعيد، بحضور الرئيس السيسى، أن الجهاز يسعى لتقليل الفجوة من الثروة السمكية فى السوق المحلى، متابعا: "نشرف اليوم بافتتاح الرئيس المزرعة السمكية والخدمات الصناعية التابعة لها بمنطقة شرق بورسعيد".

وعن المشروع، قال مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: "المشروع يقام على 15886 فدانا، وبحيرتان للصيد بإجمالى 9762 فدانا، وتم المزرعة المكونات الرئيسية الآتية "5908 أحواض لاستزراع العديد من الأسماك بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 13 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مجموعة من أقفاص الاستزراع لتربية الأسماك البحرية، مصنع لتجهيز الأسماك، مصنع لإنتاج الثلج، معمل للتحاليل والأبحاث المعملية، مجموعة من محطات المياه للتغذية والصرف، مجموعة من الترع والمصارف الرئيسية والفرعية لخدمة الأحوار بإجمالى أطوال 238 كيلو متر، عدة منشآت إدارية وفنية، ومبانى للقيادة والسيطرة".

وأكمل: "هذا بخلاف مزرعة مثلث الديبة غرب بورسعيد على مساحة 204 أفدنة تحتوى على 72 حوضا للاستزراع السمكى، كما بدأت الشركة فى بناء أسطولها البحرى الجديد للصيد، يضم حتى الآن 34 مركبا تم بناءها بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وجارى استكمالها إلى 100 مركب على مرحلتين".