قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتلقى عدة شكاوى بشأن نقص العمالة، داعيًا أصحاب الشركات إلى المشاركة في مشاريع التنمية، مضيفا "جمدوا قلبكم، وخشوا اشتغلوا معانا بقوة".
وعن الموارد المائية للدولة، قال الرئيس السيسي "إحنا بنعمل إعادة صياغة حقيقية لمياهنا، ولا نجور على مياه أحد".
وقال الرئيس إن مشروع تبطين الـ ٢٠ ألف كيلو من الترع هدفه توفير مياه كانت تفقد حوالي ٢ أو ٣ مليارات متر مكعب من المياه وبالتالي نحن نعيد صياغة مواردنا.
وتابع "ده تغيير لحياة الناس، وهنعمل محطة مياه معالجة في الحمام خلال سنتين، وهي أقصى مدة نستطيع ان ننفذ فيها مشروع بهذا الحجم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة هامة من السيسي بشأن المياه: لا نجور على أحد.. ونعيد صياغة مواردنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.