عاجل.. السيسى: بنسابق الزمن للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير 100 ألف فدان بشرق بورسعيد فى 30 يونيو.

وقال الرئيس: "خلى بالكم، مشروع تطوير الأفدنة ببورسعيد ليس له علاقة بتطوير الـ1.500 قرية، وهناك تكليف بإنشاء 1000 وحدة سكنية، وعايز أقول لكل الشركات جمد قلبك متخفش واشتغل فى الـ1.500 قرية".

وتابع: "بيجلى شكاوى مش لاقين عمالة، من فضلك فيه فرصة للعمالة، المشروعات التنموية توفر الآلاف من الفرص، وبنسابق الزمن للانتهاء من المشروعات الجارى العمل بها".