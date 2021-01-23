عاجل.. السيسى: تحسين تربة مشروع شرق بورسعيد بحاجة إلى 25 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت: "إحنا مستعدين نستقبل المستثمرين لتوفير فرص العمل، وعشان ناخد مكاننا وسط المنطقة".

وأوضح أن تحسين تربة المشروع فقط بحاجة إلى 25 مليار جنيه، مضيفًا: "كل حاجة ليها علاج بالعلم والمعرفة".