عاجل.. السيسى: إزالة 1.5 متر مخلفات من قاع بحيرة المنزلة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن بحيرة المنزلة تركت خلال الفترة الماضية وهو ما أدى إلى زيادة التعديات عليها، مؤكدًا أن هيبة الدولة تعنى قدرتها على بذل الجهد لتحسين حياة المواطنين.





وأضاف السيسى، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، أنه تم إزالة من متر إلى 1.5 متر مخلفات من قاع البحيرة. وأشار إلى أنه من الضرورى السيطرة على البحيرة ومساعدة الصيادين، للحصول على 60 ألف طن سمك، مضيفًا: "وجود الأحواض فى البحيرة كلام مش صح".

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