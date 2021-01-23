عاجل.. السيسى: محطات الصرف الصحى بـ4500 قرية بحاجة إلى 10 آلاف طلمبة

جدة - نرمين السيد - ووجه السيسى، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، رسالة إلى شركات تصنيع الطلمبات قائلاً: "خلوا إنتاجكم جاهز طبقا للمعايير".

وتابع: "إحنا محتاجين كمان من ألف إلى 1.5 ألف طلمبة للإحلال والصيانة، يالا يا مصريين نجرى ونعمل لبلدنا".