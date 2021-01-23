جدة - نرمين السيد - ووجه السيسى، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، رسالة إلى شركات تصنيع الطلمبات قائلاً: "خلوا إنتاجكم جاهز طبقا للمعايير".
وتابع: "إحنا محتاجين كمان من ألف إلى 1.5 ألف طلمبة للإحلال والصيانة، يالا يا مصريين نجرى ونعمل لبلدنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: محطات الصرف الصحى بـ4500 قرية بحاجة إلى 10 آلاف طلمبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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