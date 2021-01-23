كنور مصر.. فيلم تسجيلى يلقى الضوء على مشروع الفيروز للاستزراع السمكى

جدة - نرمين السيد - الفيلم من إعداد إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وتناول الفيلم تطوير الثروة السمكية والمحجرية ومجمعات الإنتاج الحيوانى والألبان، لخلق فرص الاستثمار وأيضا لتوفير فرص العمل. وألقى الفيلم الضوء على مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، إضافة إلى مجمعات الإنتاج الحيوانى والألبان.

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