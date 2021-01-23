جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى، أن المشروع مقامة على مساحة 26 ألف فدان، مكون من مزارع سمكية، بطاقة إنتاجية 13 ألف طن أسماك وجمبرى، وحوض للسفن يسع 6 سفن، بالإضافة إلى منطقة صناعية وإدارية. كما أقيم بالمشروع مصنع للثلج، ومعامل بحثية لفحص جودة المياه والتربة وصلاحية الأعلاف وصحة الأسماك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للثروة السمكية: مشروع الفيروز للاستزراع السمكى الأضخم فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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