رئيس الهيئة الهندسية: إنشاء مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد لتستوعب مليون نسمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الفار، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أنه جرى تخطيط إنشاء مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد لتستوعب مليون نسمة، بعدد 220 ألف وحدة سكنية، وتم تنفيذ 217 عمارة سكنية، والمقرر الانتهاء من المشروع فى شهر 4 المقبل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، إلى مقر افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز فى شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.