تفاصيل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.. تعرف عليه

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السبت، أثناء كلمته في افتتاح مشروع "الفيروز" للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، تفاصيل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وننشر أبرز ملامح المشروع وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مشاركة كل جهات الدولة الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة في مشروع تطوير القرى المصرية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى كانت تضم 375 تجمعا ريفيا، بـ4.5 مليون مواطن، ووصل تكلفتها 13.5 مليار جنيه، بإجمالي 1180 مشروعا، وتم تقسيمهم 143 تجمعا، ويتم العمل على 232 تجمعا آخر خلال العام الجاري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم الانتهاء من كل المشروعات في جميع القرى بالمرحلة الأولى ما عدا بعض منها في مشروعات الصرف الصحي، وطبقا لمعدلات التنفيذ وصلت لـ 50% منها، والمستهدف إنهائها بشكل كامل في نهاية العام الحالي.

وأوضح أن ذلك ليس فقط بتطوير القرى، وإنما هناك مبادرة أيضا تعمل على تطوير المنازل القديمة من الداخل وتضم 58 ألف منزل، سواء من خلال هدمهم وإعادة بنائها بالكامل، أو رفع كفاءتهم، وتزويدهم بوصلات الصرف الصحي والمرافق المختلفة، ورفع كفاءة 113 وحدة صحية، وإضافة 3 آلاف فصل جديد، إلى جانب رفع كفاءة شبكة الطرق.

في سياق متصل قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: إنه يتم حاليا النهوض بنحو 9000 كم للسكك الحديدية، من حيث الازدواج والميكنة على أساس نظم الإشارات والتكنولوجيا الحديثة، مضيفًا أنه تم إنفاق أكثر من 220 مليار جنية فى تطوير هذا القطاع، مؤكدا اكتمال تحسين جودة هذا القطاع بعد عامين من العمل الجاد والمستمر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أنه يتم تغيير أسطول عربات القطار بالكامل، مع استيراد العديد من القطارات فى تحديث وسائل النقل الداخلية ومنها ترام الرمل وترام الإسكندرية التى تم رفع كفاءته وتطويره، وأيضا إدخال منظومة جديدة من الأتوبيسات الجامعية التى تعمل بالغاز أو بالكهرباء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن شبكات القطارات الجديدة الكهربائية فائقة السرعة مساحتها مكونة من 2000 كيلومتر، وتكلفتها الاستثمارية 150 مليار جنيه، وتلك الشبكة الهدف منها ربط العمران القائم بالعمران الجديد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز بشرق بورسعيد، أن الشبكة الجديدة من النقل الجماعي تخدم المشروعات السكنية الجديدة، ووصلت تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المشروع 22 مليار دولار أي حوالي 350 مليار جنيه، إلي جانب خطوط جديدة تصل إلى 9 مليارات دولار أخرى ستبدأ لاحقا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لديها خطة واضحة ومحددة لإضافة شبكة جديدة من السكك الحديد لخدمة المواطنين المصريين في الرقعة السكانية الجديدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الكهرباء كانت إحدى التحديات التي تواجه الدولة، وأصبحت استثماراتها حاليا تتجاوز الـ 500 مليار جنيه، مشيدًا "لدينا فائض من الكهرباء وقدرة على تصديرها، وهو أحد عناصر الطاقة المهمة، ومن المستهدف أن تصبح مصر مصدرًا لتصدير الطاقة للدول المحيطة بها في الإقليم".

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الدولة تهتم بكل المجالات ومنها مجال التعليم العالي، وكان من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ان يكون في كل محافظة جامعة أهلية، وتم إنشاء شبكة جديدة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية ووصل حجم الاستثمارات بها إلى 150 مليار جنيه، لـ 25 جامعة أهلية.