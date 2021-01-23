مطار القاهرة: وصول وسفر 23 ألف راكب اليوم على متن 227 رحلة جوية

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم، السبت، 117 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 10189 راكبا، كما يغادر المطار 110 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أووبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 13293 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة 227 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تنقل على متنها أكثر من 23 ألف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.