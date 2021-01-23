مصر للطيران تطرح تخفيضات استثنائية بـ 50% إلى عدد من وجهاتها الأوروبية

أعلنت مصر للطيران عن طرحها تخفيض استثنائي بنسبة 50 % على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال بين القاهرة وعدد من النقاط بقارة أوروبا.
وطرحت الشركة تخفيضات على رحلاتها بين القاهرة وباريس للسفر في الفترة من 24 يناير حتى 29 يناير. وبين القاهرة وامستردام للسفر أيام 24 و 27 و 29 يناير، وبين القاهرة ولندن في الفترة من 27 حتى 29 يناير، وبين القاهرة وفرانكفورت يوم 28 يناير 2021 فقط.
وفي نفس السياق، أعلنت الشركة عن استمرار التخفيضات بين مصر و المملكة العربية السعودية (الرياض – الدمام – جدة – المدينة – القصيم) بنسبة 35 % على درجة رجال الأعمال و 25 % على الدرجة السياحية من خلال شراء التذاكر حتى 31 يناير والسفر حتى 15 مارس والعودة قبل 31 مارس 2021.
وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة اتباع الضوابط الصحية اللازمة في المطارات وعلى الطائرات ومراجع متطلبات السفر عبر موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.
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