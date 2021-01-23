نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصوفية: مانشاهده اليوم بشائر خير وفجر أمل فى مصرنا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى بإفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات الإنتاجية الضخمة فى كافة الاتجاهات التى تحقق الاكتفاء الذاتى وتمكننا من التصدير للخارج وهو ما يعنى تلبية احتياجات المصريين فى السوق المحلى ويظبط الميزان التجارى حيث يقلل الفجوة مابين التصدير والاستيراد وهو ما يخدم الاقتصاد المصرى هذا مايتطلع إليه نواب الشعب.

وأضاف القصبى فى بيان له منذ قليل أن تلك المشروعات الضخمة التى يفتتحها الرئيس تفتتح المجال لفرص عمل جديدة والتى توظف طاقات الشعب المصرى فى الإنتاج والتطوير لذا مانشاهده هو بشائر خير داعمة للمنتجين والمبدعين فى مصرنا الجديدة وفجر أمل ندعو الله من خلاله أن يحفظ بها مصر والمصريين