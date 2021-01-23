نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يجتمع بقيادات الهيئة لسرعة الإنجاز في ملفاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق اليوم السبت بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، مؤكدًا على استمرار روح الإنجاز في جميع الملفات وأهمها استيداء جميع حقوق الهيئة، وسرعة الإنجاز في جميع الملفات، وتحديث نظم الإدارة وميكنتها بالكامل.

من جانب آخر تفقد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فعاليات برامج التدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، حيث تعقد ثلاث دورات تدريبية بالأكاديمية، إحداها في الحصول على رخصة الحاسب الآلي (ICDL) والأخرى في السوشيال ميديا والتسوق الرقمي، والثالثة في شئون الإسكان بهيئة الأوقاف المصرية، حيث وجه معاليه كلمة هامة للمتدربين حول أهمية مواصلة الجهد في تحقيق الإنجازات بجميع مفاصل العمل بالهيئة.

من جانبه صرح المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بأن هيئة الأوقاف تستهل العام الجديد بتحقيق الرقم القياسي في التحصيل خلال هذا الشهر يناير 2021م بإذن الله تعالى، ليكون الشهر الثامن على التوالي في تحقيق الأرقام القياسية لهيئة الأوقاف المصرية.