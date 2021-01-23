شاهد... جولة المدونين الأوكرانيين بمعالم الأقصر والقاهرة والجيزة

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زيارة تعريفية خلال الفترة من 17 – 24 يناير الجاري لمجموعة من المدونين من دولة أوكرانيا ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي بها إلى مصر، حيث قام هؤلاء المدونون على مدار اليومين الماضيين بزيارة مدينة الأقصر ضمن رحلات اليوم الواحد وذلك عقب انتهاء زيارتهم لمدينة الغردقة.

وقاموا خلال هذه الزيارة بجولة في معابد الكرنك وطريق الكباش ومعبد الدير البحري بالبر الغربي، بالإضافة إلى قيامهم برحلة نيلية استمتعوا خلالها بالجو المشمس الدافئ والطبيعة الخلابة لهذه المدينة الساحرة.

وفور عودتهم من مدينة الأقصر مساء أمس توجهوا لاستكمال زيارتهم بمدينة القاهرة، حيث زاروا قلعة صلاح الدين الأيوبي، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة الأثرية حيث كان يرافقهم السيد صبري فرج مدير منطقة آثار سقارة، وقاموا بجولة داخل هرم زوسر المدرج وزيارة السيرابيوم وبعض المقابر الأثرية بالمنطقة منها مقبرة نمتي مس، ومقبرة مايا.

وأعرب هؤلاء المدونين عن سعادتهم بزيارة مصر وأنها كانت زيارة ممتعة للغاية، مؤكدين على شعورهم بالأمان وثقتهم واطمئنانهم نحو جدية الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي تطبقها مصر في كافة المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق والتي شاهدوها على أرض الواقع خلال زيارتهم لمصر.

وأشار هؤلاء المدونون إلى أنهم سيقومون بنقل تجربتهم السياحية في المقاصد السياحية المصرية المتنوعة الي أصدقائهم وعائلاتهم في أوكرانيا لتشجيعهم على زيارة مصر.

وحرص المدونون على التقاط العديد من الصور التذكارية في كافة الأماكن التي زاروها لتوثيق وتسجيل كافة فعاليات زيارتهم، وقاموا بنشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الترويج السياحي لمصر في الأسواق المصدرة للسياحة إليها ومن أبرزها السوق الأوكراني، وتعريف السائحين بالأنماط السياحية المختلفة في مصر ومنها دمج السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.